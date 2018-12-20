В Самаре обсудили перспективы развития грузовых железнодорожных перевозок

Самара, , 14:38 — REGNUM Перспективы развития грузовых железнодорожных перевозок и транспортно-логистических услуг обсудили участники круглого стола, который прошёл в Самарском государственном университете путей сообщения (СамГУПС). Об этом 20 декабря пресс-служба вуза.

Организатор мероприятия — Куйбышевский территориальный центр фирменного транспортного обслуживания. Модераторами круглого стола выступили начальник центра Игорь Хахулин и исполняющий обязанности ректора СамГУПС Иван Андрончев.

Одной из ключевых тем обсуждения стал мониторинг входящих и исходящих грузопотоков из Приволжского федерального округа с целью наращивания грузоперевозок железнодорожным транспортом. Об этом направлении работы сообщил начальник Куйбышевской дирекции по управлению терминально-складским комплексом Вячеслав Топоровский и директор филиала ПАО «ТрансКонтейнер» Алексей Булытов.

В свою очередь ведущий специалист филиала АО «РЖД-Логистика» в Самаре Алексей Стародубцев рассказал об IT-сервисах и их преимуществах в портфеле компетенций логистического оператора.

Завкафедрой СамГУПС «Управление эксплуатационной работой» Олег Москвичев поделился подробностями разработки единых технологических процессов в условиях разногласий ОАО «РЖД» и собственников путей необщего пользования.

Отмечается, что состоявшаяся встреча положит начало длительному и долгосрочному сотрудничеству университета и филиала холдинга, что благотворно повлияет на развитие региона.

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