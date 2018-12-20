Казахстан сократит добычу нефти в рамках ОПЕК+

Астана, , 14:56 — REGNUM Казахстан поддержал соглашение об ограничении уровня добычи нефти ОПЕК+ и намерен принять все меры для достижения взятых на себя обязательств, сообщили 20 декабря в пресс-службе министерства энергетики Казахстана.

Отмечается, что Казахстан взял обязательство по сокращению уровня добычи нефти на 40 тыс. баррелей в сутки. В министерстве напомнили, что в четвертом квартале 2018 года наблюдалось снижение мировых цен на нефть, что связано с геополитическими факторами и растущей неопределенностью в мировой экономике.

Напомним, 7 декабря в Вене завершилось пятое заседание саммита ОПЕК+. В результате переговоров участники пришли к соглашению, в рамках которого страны ОПЕК обязуются сократить уровень добычи на 800 тыс. баррелей в сутки, а станы, не входящие в картель, — на 400 тыс. баррелей в сутки.

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