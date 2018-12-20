Четверг, 20 Декабря 2018 года
15:49:39 МСК

Геологоразведка может получить бюджетную поддержку — Медведев

Экономика

В проекте стратегии развития минерально-сырьевой базы до 2035 года предполагается и экономическая модель стимулирования

Геологоразведка может получить бюджетную поддержку — Медведев
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дмитрий Медведев

Москва, 20 декабря 2018, 14:21 — REGNUM  Государство может оказать экономическую поддержку геологоразведочным работам, заявил 20 декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства России.

Он рассказал, что в проекте стратегии развития минерально-сырьевой базы до 2035 года предполагается и экономическая модель стимулирования.

«Особенно для освоения новых месторождений, где инфраструктура отсутствует, месторождений с трудноизвлекаемыми запасами. Речь, в частности, идёт о поддержке из федерального бюджета проведения геологоразведочных работ ранних стадий», — сказал он.

Кроме того, говорится о создании особых налоговых режимов для привлечения частных инвестиций.

Как сообщало ИА REGNUM, в проекте предусмотрена инвентаризация уже открытых месторождений и поиск новых.

Читайте развитие сюжета: Медведев поручил прекратить лицензии неэффективных недропользователей

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить