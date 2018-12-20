Производство пластмассовых и резиновых изделий в Казахстане выросло на 11%

Астана, , 14:18 — REGNUM По итогам 11 месяцев 2018 года предприятия Казахстана выпустили пластмассовых и резиновых изделий на сумму 175 млрд тенге ($472 млн), что на 11% больше, чем в январе — ноябре 2017 года. Об этом 20 декабря сообщает аналитический портал Energyprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики.

Объем производства изделий из пластмассы и резины в Алма-Атинской области составил 36,4 млрд тенге ($98,2 млн), что на 21,7% больше, чем годом ранее. Производство данной продукции в Алма-Ате выросло на 16,1%, до 28,1 млрд тенге ($75,8 млн), в Астане — на 13,4%, до 23,5 млрд тенге ($63,4 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых семи месяцев 2018 года в Казахстане объем производства резиновых и пластмассовых изделий в денежном выражении составил 98,9 млрд тенге ($260 млн по курсу на 11 сентября), что на 7,5% больше, чем в январе — июле.

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