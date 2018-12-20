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РФ планирует инвентаризацию сырьевых месторождений

Экономика

Стратегия «предусматривает инвентаризацию уже открытых и поиск новых месторождений»

РФ планирует инвентаризацию сырьевых месторождений
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дмитрий Медведев

Москва, 20 декабря 2018, 14:10 — REGNUM  В проекте стратегии развития минерально-сырьевой базы до 2035 года содержатся планы по инвентаризации месторождений, заявил 20 декабря премьер-министра Дмитрий Медведев на заседании правительства.

По его словам, стратегия «предусматривает инвентаризацию уже открытых и поиск новых месторождений». Это нужно, чтобы «точно представлять объёмы запасов, эффективно планировать их добычу, исходя из потребностей экономики».

«Часть месторождений истощается по естественным причинам, а многие данные получены ещё в советский период и попросту устарели», — сообщил он.

Согласно стратегии, геологическое изучение недр должно расширяться. В работах должны применятся современные технологии, научные методики, а также проведена подготовка большего числа специалистов геологического профиля.

Читайте ранее в этом сюжете: Правительство РФ готовит сырьевую стратегию до 2035 года

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