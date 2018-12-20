Путин объяснил, почему замедлился рост сельского хозяйства РФ

Москва, , 14:07 — REGNUM Замедление темпов роста сельскохозяйственной отрасли России в 2018 году связано с неблагоприятными погодными условиями. Об этом заявил 20 декабря на итоговой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам российского лидера, в 2017 году был рекордный за всю историю урожай зерновых. В текущем году урожай оказался меньше — 110,5 млн тонн.

«Показатели ушли вниз», — сказал Путин и отметил, что в стране увеличился объем возможного экспорта, поэтому все обязательства и контракты будут выполнены.

Говоря о том, что контрсанкционный режим не смог повлиять на рост сельского хозяйства, Путин подчеркнул, что Россия ввела ограничения на ввоз продукции далеко не из всех государств, а только из тех, кто ввел антироссийские санкции.

Кроме того, глава российского государства добавил, что в стране следует наращивать производство продуктов высокой степени передела.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что антироссийские санкции заставили включить мозги и начать развивать различные сферы экономики страны.

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