Всемирный Банк намерен регулярно финансировать проекты в Эфиопии

Аддис-Абеба, , 20:28 — REGNUM Международная финансовая корпорация (МФК), входящая в группу Всемирного Банка подписала соглашение с Национальным Банком Эфиопии (НБЭ), которое предусматривает увеличение сфер финансирования Всемирным Банком проектов Эфиопии, а также принятие мер по вовлеченности Эфиопии в мировую торговлю. Таким образом МФК предпринимает усилия по поддержанию экономического развития Эфиопии, помогая создавать новые рынки для частных инвесторов. Об этом сообщает эфиопское информационное агентство FanaBC.

Новые соглашения были подписаны во время шестидневного официального визита в страну генерального директора МФК Филиппа Ле Уеру. Первое соглашение предусматривает оказание МФК поддержку эфиопским банкам в рамках Глобальной программы финансирования торговли. В рамках этой программы МФК также предоставит гарантии по связанным с торговлей платежным обязательствам отдельных эфиопских банков.

Второе соглашение позволит МФК предоставлять займы частным и правительственным компаниям в местной валюте в рамках программы Международной ассоциации развития (МАР) Всемирного банка. Таким образом, МФК окажет поддержку проектам с высокой финансовой отдачей, которая поступает лишь в эфиопских быррах. Усовершенствованная система кредитной отчетности, также предложенная МФК, облегчит доступ к финансам для потребителей, предприятий малого и среднего бизнеса Эфиопии.

Г-н Ле Уеру заявил, что Эфиопия становится одним из наиболее привлекательных направлений для инвестиций в Африке, и ожидается, что реформы еще больше повысят привлекательность страны для частных инвесторов. Он отметил, что сотрудничество с МФК поможет Эфиопии расширить торговлю и создать рынки, одновременно мобилизуя частное финансирование, которое может стать наиболее важным фактором для диверсификации экономики страны.