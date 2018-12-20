Немецкий бизнес намерен наращивать присутствие в Эфиопии

Аддис-Абеба, , 22:01 — REGNUM Делегация промышленности и торговли Германии по восточноафриканскому направлению провела исследование среди немецких компаний, ведущих бизнес в Эфиопии, с целью определения дальнейших перспектив и целесообразности работы немецких компаний в Эфиопии. Результаты показали, что немецкие фирмы с оптимизмом смотрят как на рост роли бизнеса в экономике Эфиопии, так и на экономические преобразования в стране. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство EBC.

Марен Диале-Шеллшмидт, директор Представительства немецкой промышленности и торговли в Восточной Африке сообщила, что 64% немецких компаний выразили удовлетворение реализацией и финансовой отдачей своих инвестиций, что она назвала успехом. Директор добавила, что у Эфиопии есть еще некоторые неразрешенные проблемы, такие как нехватка золотовалютных резервов, которая препятствует ведению международного бизнеса, так как не позволяет покрыть все проводимые частными компаниями финансовые операции в стране. Г-жа Диале-Шеллшмидт подчеркнула, что, тем не менее, Эфиопия полна возможностей для партнерства, торговли и инвестиций. По этой причине Германия планирует открыть постоянное торговое представительство в Эфиопии в 2019 году.

Брита Вагенер, посол Федеративной Республики Германия в Эфиопии, добавила: «Прогрессивный дух, проявленный руководством страны в сосредоточении внимания на проведении экономических реформ и достижении высоких темпов экономического роста, нас очень обнадеживает».