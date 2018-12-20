Правительство РФ готовит сырьевую стратегию до 2035 года

Москва, , 14:02 — REGNUM Правительство РФ рассматривает проект стратегии развития минерально-сырьевой базы до 2035 года, заявил 20 декабря премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.

Он отметил, что добывающая промышленность — важная часть экономики. Стратегия должна обеспечить рациональное, бережное и эффективное недропользование.

«В соответствии со стратегией геологическое изучение недр должно расширяться, в том числе за счёт применения современных технологий, научных методик и подготовки большего числа специалистов геологического профиля», — сказал глава правительства.

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