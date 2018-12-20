Бизнесмены помогут отремонтировать «убитую» дорогу в Чебоксарах

Чебоксары, , 13:52 — REGNUM Реконструкция одной из самых проблемных дорог в столице Чувашии будет проводиться с учётом софинансирования со стороны промышленников и предпринимателей. Дорожный проект реализуют на условиях инициативного бюджетирования, с участием размещенных в этой промышленной зоне предприятий, сообщили ИА REGNUM в администрации Чебоксар.

Лапсарский проезд расположен в одной из самых «густонаселенных» промышленных зон Чебоксар — вдоль 4,3 км проезжей части расположено около 90 организаций различного профиля деятельности. Муниципальные власти отмечают, что многие годы дорога не соответствует «никаким нормативам: проезжая часть имеет продольные и поперечные трещины, глубокие выбоины, неблагоустроенные обочины, отсутствуют пешеходные связи и подъезды к дороге».

Реконструкция предполагает строительство двухполосной асфальтобетонной дороги, локальными очистными сооружениями и наружным освещением, с остановочными площадками для общественного транспорта, пешеходными связями и велодорожкой. Стоимость проектных работ предварительно оценена в 24,1 млн рублей. Ранее общественники включили данную дорогу на федеральную «Карту убитых дорог».

В мэрии отмечают, что «инициативной группой» заключены договоры с АО «Чувашгражданпроект» на разработку проектно-сметной документации по реконструкции дороги. До конца года будут выполнены инженерные изыскания. В дальнейшем планируется включить дорогу по Лапсарскому проезду в адресный перечень национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как сообщало ИА REGNUM, реконструкция дорожного объекта, по предварительным оценкам, обойдется в 705,6 млн рублей. Напомним, в 2015 году при обсуждении реконструкции Лапсарского проезда было предложено два варианта: «с установкой уличного освещения и тротуара (более 500 млн рублей) и экономный вариант (более 200 млн рублей)». В октябре на встрече с мэром Чебоксар Алексеем Ладыковым было «получено согласие», определён состав инициативной группы.

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