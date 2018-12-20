В Таджикистане растут объемы грузоперевозок

Душанбе, , 13:31 — REGNUM За 11 месяцев 2018 года в Таджикистане перевезено порядка 73 млн тонн грузов. То есть по сравнению с тем же периодом прошлого года наблюдается рост на 5,3%. Такие данные приводит Агентство по статистике страны.

Наибольший рост в этот период показали железнодорожные перевозки — 14,7%. Ж/д-транспортом за это время было перевезено 4,8 млн тонн грузов.

Однако основным транспортом для грузоперевозок в Таджикистане по-прежнему остается автомобильный — 68 млн тонн за январь-ноябрь 2018 года. В этом секторе также наблюдается рост — 4,7%.