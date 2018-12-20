В Алма-Ате выявили несоответствие детских игрушек требованиям регламента

Алма-Ата, Казахстан, , 13:26 — REGNUM Департамент охраны общественного здоровья Алма-Аты провел экспертизу детских товаров и игрушек и выявил нарушения технического регламента, сообщает 20 декабря издание BNews.

Около 74% образцов не соответствуют требованиям технических регламентов по маркировке. В частности, на этикетках товаров отсутствует информация на государственном языке, а также не указывается производитель и дата выпуска. Специалисты также обнаружили превышение допустимого уровня запаха в нескольких образцах.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря депутаты Мажилиса парламента Казахстана одобрили соглашение о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

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