Сенат Казахстана одобрил поправки по вопросам лекарственного обеспечения

Астана, , 13:09 — REGNUM Депутаты Сената парламента Казахстана приняли поправки в законодательство по вопросам обращения лекарственных средств и медицинских изделий, сообщает 20 декабря агентство «КазТАГ».

Законопроект направлен на введение регулирования цен на все лекарственные средства путем утверждения предельных цен. Из компетенции акимов (глав) регионов планируется исключить функции по выдаче лицензий на осуществление фармацевтической деятельности. Кроме того, планируется перейти на электронную закупку лекарств.

Напомним, депутаты Мажилиса парламента Казахстана одобрили вышеуказанный законопроект 28 ноября. Документ разработан в соответствии с посланием президента республики Нурсултана Назарабева.

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