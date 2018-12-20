Дата открытия станции «Горный институт» в Петербурге до сих пор неизвестна

Санкт-Петербург, , 13:03 — REGNUM Строительство нового участка Лахтинско-Правобережной линии Петербургского метрополитена продолжается, несмотря на отставание от первоначального графика. Однако новая дата сдачи участка этой линии еще не согласована. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 декабря в пресс-службе ОАО «Метрострой».

Ранее намечалось, что станцию «Горный институт» Лахтинско-Правобережной (четвертой) линии откроют 30 ноября 2019 года. Однако в декабре 2018 года Смольный сообщил, что станция не откроется раньше 2021 года. В Смольном утверждают, что задержка вызвана «несвоевременной закупкой комплектующих» и «несвоевременной сборкой щита» для проходки наклонного хода.

В «Метрострое» сегодня сообщили, что на Лахтинско-Правобережной линии заканчивается проходка второго перегонного тоннеля на участке «Театральная» — «Горный институт», а в ближайшее время начнется проходка наклонного хода станции «Горный институт».

«Кстати, в проекте станция называется «Большой проспект». Саму станцию уже прошли на 90%», — отметили в компании.

В «Метрострое» вновь заявили о том, что задержка работ на новой ветке четвертой линии возникала из-за предписаний Министерства культуры РФ о проведении историко-археологической экспертизы на подземной территории Театральной площади.

«В 2015—2016 годах строительные работы не производились. На данном этапе потеряно 1,5 года», — сообщили в «Метрострое». По его версии, еще семь месяцев строители потеряли из-за корректировки заказчиком проекта стартового котлована под щит, который монтируется для проходки наклонного хода на «Горном институте».

В целом в «Метрострое» возложили ответственность за задержки в строительстве нового участка Лахтинско-Правобережной линии на заказчика, которым является городская исполнительная власть.

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Добавим, согласно уточненному Генплану Петербурга, станция «Театральная» вблизи Мариинского театра примет первых пассажиров «до 2025 года», но когда именно это произойдет в реальности, до сих пор также неизвестно.

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