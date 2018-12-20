Калужские приставы в 2018 году взыскали 93 млн рублей в пользу бюджета

Калуга, , 12:55 — REGNUM За 11 месяцев 2018 года калужские судебные приставы взыскали с должников 93 млн рублей исполнительского сбора. Это на 41,5 млн рублей больше, чем за аналогичный период 2017 года. Все деньги по закону были перечислены в федеральный бюджет. Об этом 19 декабря сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель Управления ФССП России по Калужской области Любовь Скакун.

По её словам, даже относительное небольшие неоплаченные задолженности, например, по штрафам ГИБДД, налоговым платежам или взносам в пенсионный фонд, могут стать причиной наложения крупных штрафных санкций в виде исполнительского сбора.

Так, согласно статье 112 Федерального закона «Об исполнительном производстве» исполнительский сбор является денежным взысканием, налагаемым на должника в случае неисполнения им исполнительного документа в установленный срок. Сумма исполнительского сбора устанавливается в размере 7% от подлежащей взысканию суммы или стоимости взыскиваемого имущества, но не менее 1 тыс. рублей с физических лиц и 10 тыс. рублей с должника-организации.

«Таким образом, даже, казалось бы, пустяковый 500-рублевый штраф может обернуться трехкратным увеличением долга. В случае же неисполнения исполнительного документа неимущественного характера сумма сбора составит с физического лица — 5 тысяч рублей, с должника-организации — 50 тысяч рублей», — сказала Любовь Скакун.

Напомним, узнать о наличие задолженности и оплатить ее в онлайн-режиме можно через электронный сервис «Банк данных исполнительных производств», а также через приложения для мобильных устройств.