Путин: рост промышленности в РФ превышает рост ВВП

Москва, , 12:53 — REGNUM Темп роста российской промышленности в целом превышает скорость увеличения валового внутреннего продукта (ВВП) РФ. Об этом заявил 20 декабря на итоговой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Отвечая на вопрос журналиста о темпах роста производства глава российского государства отметил, что лёгкая промышленность растет быстрее, чем отрасль в целом. По словам Путина, производство продуктов питания в стране выросло на 13%, одежды и обуви — на 9%.

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В то же время российский лидер подчеркнул: поддержка российской промышленности пока недостаточна.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции отметил, что производство льняных тканей всегда было «фишкой» России.

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