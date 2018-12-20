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Путин: профицит бюджета — хороший показатель работы правительства

Экономика

Бюджет стал профицитным впервые с 2011 года

Путин: профицит бюджета — хороший показатель работы правительства
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин

Москва, 20 декабря 2018, 12:54 — REGNUM  Профицитный бюджет говорит о хорошей работе российского правительства. Об этом 20 декабря на большой пресс-конференции в Москве заявил президент РФ Владимир Путин.

Профицит — хороший показатель работы правительства, сказал президент, отвечая на вопрос о профиците бюджета в условиях повышения НДС и тарифов и введения налога на самозанятых.

Путин напомнил, что Россия — страна, имеющая основные доходы от продажи нефти и газа — имеет и ненефтегазовый дефицит. Из-за кризиса ради выполнения социальных обязательств пришлось тратить нефтедоллары, и нефтегазовый дефицит вырос до 13%.

Этот фактор — серьезный для экономики, заметил он.

Эффективная ставка НДС в целом в экономике будет менее 20%. Льготы практически удалось сохранить, напомнил глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что бюджет России впервые с 2011 года стал профицитным.

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Пресс-конференция Владимира Путина
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