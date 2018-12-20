Четверг, 20 Декабря 2018 года
14:01:40 МСК

Путин ответил на вопрос о производстве в России льна

Экономика

Глава российского государства признал: он не знает о том, что в стране находится на грани ликвидации последний НИИ, занимавшийся разработками в области льна

Путин ответил на вопрос о производстве в России льна
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин

Москва, 20 декабря 2018, 12:45 — REGNUM  Производство льняных тканей всегда было «фишкой» России. Об этом заявил 20 декабря на итоговой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Отвечая на вопрос журналиста, глава российского государства признал: он не знает о том, что в России находится на грани ликвидации последний научно-исследовательский институт, занимавшийся разработками в области льна.

Читайте также: Песков рассказал о неприятных для Путина вопросах на пресс-конференции

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 20 декабря, проходит ежегодная большая пресс-конференция российского президента Владимира Путина. На это мероприятие аккредитовано рекордное количество журналистов — более 1,7 тыс. человек.

Читайте также: Большая пресс-конференция Владимира Путина: трансляция ИА REGNUM

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пресс-конференция Владимира Путина
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить