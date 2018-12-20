Путин ответил на вопрос о производстве в России льна

Москва, , 12:45 — REGNUM Производство льняных тканей всегда было «фишкой» России. Об этом заявил 20 декабря на итоговой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Отвечая на вопрос журналиста, глава российского государства признал: он не знает о том, что в России находится на грани ликвидации последний научно-исследовательский институт, занимавшийся разработками в области льна.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 20 декабря, проходит ежегодная большая пресс-конференция российского президента Владимира Путина. На это мероприятие аккредитовано рекордное количество журналистов — более 1,7 тыс. человек.

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