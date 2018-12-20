Четверг, 20 Декабря 2018 года
14:09:47 МСК

Путин о тарифах ЖКХ: выросли на 4%

Экономика

В 2019 году рост тарифов будет проводиться в два этапа

Путин о тарифах ЖКХ: выросли на 4%
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Тарифы растут

Москва, 20 декабря 2018, 12:39 — REGNUM  Центробанк РФ предпринимает усилия по предотвращению роста инфляции, заявил 20 декабря на итоговой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Что касается роста тарифов ЖКХ, то они в среднем за последние годы выросли на 4%», — сказал Путин.

«В 2019 году рост тарифов будет проводиться в два этапа», — напомнил президент и добавил, что повышение тарифов должно происходить по согласованию с правительством РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 20 декабря, в 12:00 по московскому времени состоится ежегодная большая пресс-конференция главы российского государства Владимира Путина. На это мероприятие аккредитовано рекордное количество журналистов — 1702.

Читайте также: Путин о тарифах ЖКХ: выросли на 4%

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пресс-конференция Владимира Путина
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить