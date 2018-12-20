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Впервые с 2011 года бюджет России будет профицитным — Путин

Экономика

По итогам 2018 ожидается $190 млрд

Впервые с 2011 года бюджет России будет профицитным — Путин
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Бюджет

Москва, 20 декабря 2018, 12:31 — REGNUM  В России растет профицит торгового баланса. В 2017 году он составил около 115 млрд долларов. По итогам 2018 ожидается 190 млрд долларов, заявил 20 декабря на итоговой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Впервые с 2011 года бюджет России стал профицитным», — отметил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 20 декабря, в 12:00 по московскому времени состоится ежегодная большая пресс-конференция главы Российского государства Владимира Путина. На это мероприятие аккредитовано рекордное количество журналистов — 1702.

Читайте развитие сюжета: Путин: профицит бюджета — хороший показатель работы правительства

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Пресс-конференция Владимира Путина
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