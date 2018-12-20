Четверг, 20 Декабря 2018 года
14:09:55 МСК

За 10 месяцев текущего года ВВП вырос на 1,7% — Путин

Экономика

Инвестиции в основной капитал составили 4,1%

За 10 месяцев текущего года ВВП вырос на 1,7% — Путин
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин

Москва, 20 декабря 2018, 12:20 — REGNUM  За 10 месяцев текущего года ВВП вырос на 1,7%. Промышленное производство росло более быстрыми темпами. Обрабатывающие отрасли растут 3,2%, заявил 20 декабря на итоговой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент ИА REGNUM.

«За три квартала инвестиции в основной капитал составили 4,1%. Растут объемы розничной торговли. Ну и повышение потребительского спроса, оно заметно. Это положительный фактор», — отметил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 20 декабря, в 12:00 по московскому времени состоится ежегодная большая пресс-конференция главы Рроссийского государства Владимира Путина. На это мероприятие аккредитовано рекордное количество журналистов — 1702.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пресс-конференция Владимира Путина
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить