Бюджет Челябинской области вывели на профицит

Челябинск, , 12:16 — REGNUM Бюджет Челябинской области 2018 года к декабрю вышел на профицит в размере почти 8,3 млрд рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном минфине.

Прогноз собственных поступлений вырос на 1 млрд 559,4 млн рублей. Кроме того, 1 млрд 965,8 млн рублей поступит в регион в виде дополнительной федеральной дотации, которая позволит компенсировать Челябинской области частично выпадающие доходы из-за отмены налога на движимое имущество организаций.

Как отметил министр финансов региона Андрей Пшеницын, деньги, которые останутся к 1 января, пойдут на покрытие дефицита бюджета уже 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, изначально принятый на 2018 год бюджет был дефицитным. Дефицит составлял около 10 млрд рублей.

К концу года доходная часть составляет 167 млрд 443,5 млн рублей, а расходная — 159 млрд 167,6 млн. Профицит равен 8 млрд 275,9 млн рублей.