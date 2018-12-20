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В международном аэропорту Южной Кореи построят 4 взлётно-посадочную полосу

Экономика

Строительство полосы закончится в 2023 году

Инчхон, Южная Корея, 20 декабря 2018, 12:19 — REGNUM  20 декабря Международная корпорация аэропорта Инчхон (Южная Корея) объявила о начале строительства 4-го этапа — 4-й взлётно-посадочной полосы, сообщает YTN.

Предполагается, что после того, как в 2023 году завершится строительство, пассажиропоток аэропорта увеличится до 100 млн.

Открытый в 2001 году, аэропорт Инчхон постепенно расширяется, так, например, в 2008 году был введен в эксплуатацию пассажирский конкорс А, а в январе 2018 года состоялось открытие 2 терминала.

После завершения 4-го этапа аэропорт будет использовать два главных здания пассажирских терминалов, 4 пассажирских конкорсов, 128 выходов на посадку и 4 взлётно-посадочные полосы. После завершения 4-го этапа, корпорация планирует занять третье место в мире по пропускной способности, после международного аэропорта Дубай и Амстердамского аэропорта Скипхол.

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