Оптимизма рублю не добавляет провальный аукцион Минфина РФ

Москва, , 12:05 — REGNUM Обвал нефти ослабил рубль Котировки нефти марки Brent продолжили обвал. Потеряв на текущей недели порядка 5,4%. Стимулом к этому послужил пришедший из США отчёт о том, что объёмы добычи сланцевой нефти в январе прогнозируется на уровне 8,16 млн баррелей в сутки, это 1,7% выше предыдущих прогнозов, заявил корреспонденту ИА REGNUM начальник аналитического отдела ООО «АФТ-Инвест» Владимир Дядин.

«Также, стало известно, что экспорт «чёрного золота» из Саудовской Аравии вырос до двухгодичного максимума. Падение нефти способствовало ослаблению рубля. Российский рубль теряет позиции против ведущих мировых валют. В результате чего курс вернулся выше уровня 67 рублей за доллар США», — отметил эксперт.

Оптимизма рублю не добавляет и провальный аукцион Минфина РФ, который так и не смог 19 декабря разместить очередной транш пятилетних ОФЗ. Заявление Центрального Банка РФ о намерении с 15 января 2019 года начать скупать валюту на внутреннем валютном рынке, и вовсе рисует перед рублём мрачную перспективу, способную толкнуть курс к максимальным уровням уже в 2018 году.

«До конца текущей недели с большей вероятностью падение курс национальной валюты может ускориться к ближайшей отметке в 67,80 за американский доллар», — считает Дядин.

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