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Белоруссия начнет новый год с $7 млрд золовалютных резервов

Экономика

Платежи по внешним обязательствам составят в декабре $1 млрд

Минск, 20 декабря 2018, 11:49 — REGNUM  К началу 2019 года объем золотовалютных резервов (ЗВР) Белоруссии составит почти $7 млрд. Об этом заявил председатель правления Национального банка Белоруссии Павел Каллаур, сообщают «Вести Финанс».

Он отметил, что платежи по внешним обязательствам составят в декабре $1 млрд. Так, будут досрочно погашены некоторые внешние обязательства, условия привлечения которых невыгодны.

К концу 2019 года ставка рефинансирования, если не будет внешних шоков, составит 9−10%, а ставки по новым кредитам прогнозируются на уровне 10−11,25% годовых. Курс белорусского рубля, по словам Каллаура, будет справедливым.

В НББ также не видят оснований для изменения монетарной политики. Текущие процентные ставки соответствуют макроэкономической политике и учитывают риски на будущий год.

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Экономический кризис в Белоруссии
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