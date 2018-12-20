Петербургу определили стратегию на 17 лет вперед

Санкт-Петербург, , 11:56 — REGNUM Врио губернатора Северной столицы Александр Беглов подписал региональный закон «О стратегии социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2035 года». Она определяет приоритеты, цели и задачи развития города, в согласовании с общероссийской политикой развития.

Главными приоритетами для города определены внедрение инноваций и передовых технологий во все сферы жизнедеятельности, создание качественной, безопасной и благоустроенной городской среды и открытость к новым идеям и талантам.

Одной из целей стратегии является увеличение ожидаемой продолжительности жизни с 75,4 года в 2017 году до 80 лет в 2035 году. Все дети города должны быть обеспечены местами в детсадах и школах.

При выполнении задач стратегии в Петербурге станет больше доступного и качественного жилья, благоустроенных общественных пространств, скверов и парков. Благодаря технологиям «умного города» по городу станет удобнее и быстрее перемещаться, будут модернизированы системы ЖКХ и городского общественного транспорта.

Рабочие места должны быть модернизированы и стать высокотехнологичными. Количество занятых в сфере малого бизнеса вырастет на треть.

Для выполнения стратегии необходимо обеспечить рост доходов городского бюджета Санкт-Петербурга в три раза по сравнению с 2017 годом. Для этого среднегодовые темпы роста ВРП должны составлять 3,5−5%.

Как рассказывал корреспондент ИА REGNUM, Стратегия-2035 в процессе обсуждения в Законодательном собрании подверглась резкой критике со стороны депутатов. Однако при голосовании документ был поддержан.

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