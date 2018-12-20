Количество зарегистрированных автомобилей в Казахстане выросло на 80%

Астана, , 11:39 — REGNUM По итогам десяти месяцев 2018 года в Казахстане был зарегистрирован 754 751 автомобиль, что на 80,6% больше, чем в январе — октябре 2017 года, сообщили в комитете по статистике министерства национальной экономики Казахстана.

По состоянию на 1 ноября в Казахстане зарегистрировали 4,05 млн автомобилей. За отчетный период в республике было зарегистрировано 12 777 дорожно-транспортных происшествий, что на 9,1% меньше, чем за аналогичный период 2017 года. В ДТП пострадали 18 128 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 сентября в Казахстане было зарегистрировано 2,5 млн автомобилей старше 10 лет, что на 7,8% больше, чем годом ранее.

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