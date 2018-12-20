В России впервые пройдет гастрономический фестиваль «Вкус Арктики»

Москва, , 11:18 — REGNUM В России мобильный фестиваль региональной кухни федерального проекта «Гастрономическая карта России» — «Вкус Арктики» впервые пройдет за полярным кругом. Фестиваль состоится 22 декабря 2018 года в г. Кировске в центре Хибин (Мурманская область), сообщили в Ростуризме.

Впервые в арктической зоне России будет представлена региональная кухня Заполярья. Гости фестиваля «Вкус Арктики» смогут попробовать стритфуд-версии блюд «арктической кухни».

В частности, посетителей гастрономического праздника будут угощать мурманской треской «Северное сияние» с туломским картофелем, «царской солянкой» с мясом лося, «арктическим завтраком», фиш-бургером «Налим» и другими экзотическими блюдами из региональных продуктов.

Также гости фестиваля «Вкус Арктики» будут иметь возможность увезти с собой «гастрономические» сувениры.

По словам главы Ростуризма Олега Сафонова, дальнейшее расширение географии проекта «Гастрономическая карта России» и практики проведения мобильных фестивалей региональной кухни внесут существенный вклад в рост внутреннего и въездного турпотока.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, большинство жителей России (65,6%) считают русскую Арктику привлекательной для путешествий, а арктический туризм — перспективным и востребованным направлением туризма.

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