Холдинг «КазАРГО» получил инвестиции из пенсионного фонда Казахстана

Астана, , 11:07 — REGNUM Национальный банк Казахстана инвестировал активы Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) республики на сумму 450 млрд тенге ($1,21 млрд) в облигации АО «Холдинг «КазАРГО», сообщили 20 декабря в пресс-службе Нацбанка республики.

Срок обращения инвестиций составит 15 лет со ставкой вознаграждения 10% годовых. В Национальном банке считают, что инвестиции будут приносить доход вкладчикам ЕНПФ, а также окажут существенную поддержку дальнейшему развитию и модернизации агропромышленного сектора.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября заместитель министра энергетики Казахстана Махамбет Досмухамбетов заявил, что правительство республики планирует инвестировать активы ЕНПФ в размере 85 млрд тенге ($231 млн по курсу на 16 октября) в строительство газопровода.

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