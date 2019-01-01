Выяснилось, какие профессии будут востребованы рынком в 2019 году

Москва, , 18:02 — REGNUM По итогам 2018 года наибольшие зарплаты в России отмечены у работников сферы IT, сотрудников транспортно-логистической отрасли и персонала производственных предприятий. Об этом свидетельствуют данные исследования кадрового сервиса Rabota.ru.

По данным исследования, сотрудники IT-сферы получали в 2018 году в среднем от 48 (Казань) до 84 тыс. рублей (Москва). В транспортно-логистической отрасли работникам платили от 40 до 70 тыс. рублей — в зависимости от региона страны. Персонал производственных предприятий в среднем получал от 40 до 66 тыс. рублей.

В сфере IT в 2018 году зарплаты поднялись на 7,3%, в области медицины и фармацевтики выросли на 6,7%. Отмечается, что специалисты по маркетингу и рекламе, а также работники сферы транспорта и логистики стали получать больше на 6%.

По мнению специалистов, в 2019 году рынком будут по-прежнему востребованы специалисты в IT-сфере и digital-сегменте. Кроме того, работодатели будут чаще искать продавцов, водителей, складских работников и работников общепита.