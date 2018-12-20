Эксперты назвали сферы с самыми высокими зарплатами работников

Москва, , 10:52 — REGNUM Самые большие зарплаты в России по итогам 2018 года отмечены у работников IT-сферы, транспортно-логистической отрасли, и производственных предприятий. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса Rabota.ru.

По сведениям экспертов, работники IT-сферы получали в 2018 году в среднем от 48 тыс. рублей столице Татарии до 84 тыс. рублей в Москве. В транспортно-логистической отрасли работодатель готов был платить сотрудникам от 40 до 70 тыс. рублей — в зависимости от региона. Работники производственных предприятий в среднем получали от 40 до 66 тыс. рублей.

Согласно данным сервиса, в сфере IT в текущем году зарплаты поднялись на 7,3%, в области медицины и фармацевтики — на 6,7%. На 6% больше стали получать специалисты по маркетингу и рекламе, а также работники сферы транспорта и логистики.

По мнению специалистов, в наступающем 2019 году рынком будут по-прежнему востребованы специалисты в IT-сфере и digital-сегменте. Также работодатели будут чаще искать продавцов, водителей, складских работников и работников общепита.