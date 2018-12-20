Выдать премии к Новому году намерены почти 50% компаний в РФ

Москва, , 10:42 — REGNUM За год в России увеличилось число компаний, которые намерены выдать к Новому году премии своим сотрудникам. Если в 2017 году об этом говорили лишь 33% работодателей, то в 2018 году их число выросло до 45%. Таковы данные опроса, проведенного исследовательским центром рекрутингового агентства Superjob.ru.

21% предприятий и организаций в России выплатят премии всем сотрудникам по итогам 2018 года. 24% компаний планируют премировать работников выборочно. 41% работодателей не будут выплачивать премии.

Примечательно, что большинство работающих жителей России (47%) заявили, что выплаты премий в тех организациях, где они работают, не предусмотрены. Ожидают получения премии 26% работающих. Затруднились ответить 13% опрощенных.

Опрос проведен 1—18 декабря 2018 года в 176 населенных пунктах во всех округах России. Опрошены менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций. Размер выборки: 500 респондентов.

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Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (68%) планируют встретить Новый год дома в кругу семьи или на даче. 17% опрошенных пойдут в гости к друзьям. В кафе, ресторане или клубе планируют отметить Новый год 5% граждан.

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