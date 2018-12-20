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В Екатеринбурге на замену лифтов в многоэтажках выделят 300 млн рублей

Экономика

В 2019 году прогнозное количество подъёмных механизмов лифтов со сроком эксплуатации свыше нормативного превысит две тысячи

В Екатеринбурге на замену лифтов в многоэтажках выделят 300 млн рублей
Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия
В лифте

Екатеринбург, 20 декабря 2018, 10:44 — REGNUM  В 2019 году на модернизацию лифтового хозяйства в многоэтажных домах Екатеринбурга будет выделено 300 млн рублей. Половину из этих средств выделят из бюджета Свердловской области, а вторую половину из городской казны.

Как сообщает «Накануне.ru», в будущем году прогнозное количество подъемных механизмов лифтов в многоэтажных домах Екатеринбурга со сроком эксплуатации выше нормативного составит 2121 единиц. В 2019 году планируется заменить порядка 170 лифтов в многоэтажных домах города. Всего на данный момент в Екатеринбурге на обслуживании находится свыше 10,5 тыс. лифтов, чей нормативный срок эксплуатации составляет 25 лет.

Напомним, что в 2018 году в Екатеринбурге заменили 276 лифтов в 80 многоэтажных домах города. А в 2017 году городские власти с использованием средств региональной программы капремонта заменили в 114 многоэтажках Екатеринбурга 500 подъёмных механизмов.

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