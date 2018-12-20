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Госструктуры и корпорации потратят на Новый год 141 млн рублей

Экономика

Так, Минобороны потратит на подарки и корпоративы 27 млн рублей

Госструктуры и корпорации потратят на Новый год 141 млн рублей
Цитата из к/ф «12 стульев» реж Марк Захаров. 1976. СССР
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Москва, 20 декабря 2018, 10:45 — REGNUM  Новогодние траты федеральных государственных органов и корпораций составят 141 млн рублей. Средства выделены на сувениры, детские подарки и корпоративы, следует из данных госзакупок.

Так, Управделами президента заложило на праздничные закупки 35,9 млн рублей. В их числе затраты на новогодний прием в Большом театре, подарки с посудой, сувениры и праздничный концерт. Минобороны потратит на подарки и корпоративы 27 млн рублей.

Расходы Генпрокуратуры составят 25 млн рублей, Росгвардии — 20,5 млн рублей, Минтранса — 13,3 млн рублей, МИДа — 12,1 млн рублей. Госдуме Новый год обойдется в 1,4 млн рублей, а Совету Федерации — в 1,2 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, чаще всего жители России желают в Новый год здоровья себе и близким. Другие популярные пожелания — крупный заработок, счастье и мир без войны, благополучие, любовь и новая квартира.

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