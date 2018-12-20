РАНХиГС: жители России стали аккуратнее платить за коммуналку

Москва, , 10:37 — REGNUM На фоне более умеренного роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги жители России стали более аккуратно оплачивать коммунальные услуги. Об этом свидетельствуют данные Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС).

В очередном ежемесячном мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения эксперты указали на то, что за одиннадцать месяцев текущего года рост тарифов ЖКХ составил 4% в годовом выражении, в то время как за аналогичный период 2017 года этот показатель достиг 5,1%.

В то же время во II квартале 2018 года специалисты РАНХиГС зафиксировали снижение доли неоплаченных счетов за коммунальные услуги. В I квартале текущего года доля неплатежей составляла 13,3%, в то время как по итогам полугодия показатель уменьшился до 4,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября стало известно, что в России за десять месяцев 2018 года количество граждан, не погасивших долг за услуги ЖКХ по решению суда, выросло более чем на 20%. Общее число «злостных неплательщиков» с начала 2018 года достигло 29,2 тыс. человек.

Читайте также: «Злостных неплательщиков» за ЖКХ в России стало больше на 20%

Читайте ранее в этом сюжете: Проблема многогранная и запутанная: о долгах за услуги ЖКХ