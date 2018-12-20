Авиакомпании обратились к Путину с просьбой ускорить выплату компенсаций

Москва, , 10:36 — REGNUM Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), которая объединяет крупнейшие российские авиакомпании, попросила президента России Владимира Путина ускорить предоставление государственной поддержки в связи с подорожанием топлива, пишет 20 декабря «Коммерсантъ».

В обращении АЭВТ отмечается, что с ноября 2015 года средняя цена керосина росла втрое быстрее инфляции. В октябре текущего года стоимость авиакеросина была на 77,5% выше, чем в начале года. По итогам года операционный убыток данной отрасли составит до 39 млрд рублей, пишет в своем обращении ассоциация.

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Напомним, ранее Владимир Путин поручил правительству до 1 марта следующего года представить предложения по единовременной компенсации расходов перевозчиков в связи с подорожанием топлива для того, чтобы сдержать цены на билеты.

В свою очередь министерство транспорта РФ предложило выделить для компенсации роста цен на авиатопливо 22,5 млрд руб. из федерального бюджета.

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