Налоговые поступления в бюджет РФ выросли на 24%

Москва, , 10:32 — REGNUM За 11 месяцев 2018 года Федеральная налоговая служба перечислила в консолидированный бюджет РФ 19,3 трлн рублей. Это на 24%, или на 3,7 трлн рублей больше, чем за январь — ноябрь 2017 года. Такие цифры в ходе встречи с журналистами сообщил глава ФНС Михаил Мишустин.

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Он уточнил, что в федеральный бюджет за 11 месяцев было перечислено 10,8 трлн рублей, что на 32%, или на 2,6 трлн больше, чем за аналогичный период 2017 года. При этом почти половина прироста поступлений обеспечена ненефтегазовыми доходами. Так, поступления от налога на прибыль увеличились на 25,3% (плюс 767 млрд рублей), от НДС — на 16% (плюс 432 млрд рублей), НДФЛ — 12,6% (плюс 352 млрд рублей). Имущественных налогов было перечислено на 12,1%, или 142 млрд рублей больше.

«К настоящему моменту оплачено 70% имущественных налогов, и ожидается, что до конца года эта цифра вырастет», — отметил Мишустин.

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Также глава ФНС отметил, что совершенствование налогового администрирования позволило российскому бюджету дополнительно получить за 11 месяцев 2018 года 407 млрд рублей. Это более 20% от роста перечислений ФНС, уточнил Мишустин.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам десяти месяцев 2018 года Федеральная налоговая служба России обеспечила 76% доходов всего федерального бюджета, перечислив 17,6 трлн рублей налогов — это на 23%, или на 3,3 трлн рублей больше аналогичного периода 2017 года.