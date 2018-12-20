ЦБ хочет позволить пенсионным фондам инвестировать в IPO

Москва, , 10:07 — REGNUM Разрешить негосударственным пенсионным фондам (НПФ) участвовать в первичном предложении акций на бирже намерен Центробанк. В НПФ инициативу считают сырой, пишет 20 декабря «Коммерсантъ».

Проект поправок к положению ЦБ, регламентирующий инвестиции пенсионных накоплений, был опубликован 19 декабря. Из него следует, что пенсионные фонды смогут покупать акции в ходе первичного размещения долевых инструментов (IPO), однако их объем ограничен 5% от общего количества размещаемых акций.

При этом объем IPO должен быть более 50 млрд рублей, а от эмитента, размещающего акции, требуется высокое кредитное качество. Еще одно условие — заключение договора о поддержании цен на размещаемые акции.

Документ предусматривает возможность покупки фондами концессионных облигаций без рейтинга по концессионному соглашению, направленному на объекты тепло‑ и водоснабжения. Концедентом при это выступает является муниципалитет, а третьей стороной — субъект Федерации.

Представители ряда НПФ сообщили изданию, что к инициативе есть вопросы. Есть предположения, что ЦБ поблажками при первичном размещении готовится к какому-то большому размещению на бирже. Проект в НПФ называют сырым.