В Иваново планируют открыть казахстанско-российский транспортный хаб

Астана, , 09:55 — REGNUM Международный фонд поддержки социально-экономического развития «Евразийский диалог» и ассоциация предпринимателей Ассамблеи народов Казахстана планируют открыть на базе Иваново транспортно-логистический хаб. Об этом заявил заместитель председателя Ассамблеи народов Казахстана Леонид Прокопенко, сообщает 20 декабря агентство «Казинформ».

В Астане проходит форум предпринимателей «5 инициатив Ассоциации предпринимателей Ассамблеи народа Казахстана и реализация поручений главы государства».

Прокопенко отметил, что открытие казахстанско-российского транспортного хаба в Иванове позволит производителям Казахстана выйти на рынки Центрального федерального округа России и Москвы.

Отметим, Россия и Казахстан планируют нарастить взаимный товарооборот в 2018 году до $20 млрд. В 2013 году товарооборот между странами достиг рекордных $23,5 млрд.

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