Четверг, 20 Декабря 2018 года
10:07:10 МСК

В Иваново планируют открыть казахстанско-российский транспортный хаб

Экономика

Открытие транспортного хаба позволит производителям Казахстана выйти на рынки Центрального федерального округа России и Москвы

Астана, 20 декабря 2018, 09:55 — REGNUM  Международный фонд поддержки социально-экономического развития «Евразийский диалог» и ассоциация предпринимателей Ассамблеи народов Казахстана планируют открыть на базе Иваново транспортно-логистический хаб. Об этом заявил заместитель председателя Ассамблеи народов Казахстана Леонид Прокопенко, сообщает 20 декабря агентство «Казинформ».

В Астане проходит форум предпринимателей «5 инициатив Ассоциации предпринимателей Ассамблеи народа Казахстана и реализация поручений главы государства».

Прокопенко отметил, что открытие казахстанско-российского транспортного хаба в Иванове позволит производителям Казахстана выйти на рынки Центрального федерального округа России и Москвы.

Отметим, Россия и Казахстан планируют нарастить взаимный товарооборот в 2018 году до $20 млрд. В 2013 году товарооборот между странами достиг рекордных $23,5 млрд.

Читайте также: Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС вырос на 8%

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отношения России и Казахстана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить