Четверг, 20 Декабря 2018 года
10:50:39 МСК

В Южной Корее 130 категорий товаров не соответствует стандарту безопасности

Экономика

Количество фталата в детских игрушка превышал допустимый показатель в 300 раз

Сеул, 20 декабря 2018, 10:06 — REGNUM  Многие так называемые «жидкие монстры» — лизуны, которые так популярны среди детей, были изъяты с полок магазинов Южной Кореи из-за несоответствия стандартам безопасности, сообщает YTN.

Согласно данным Корейского агентства по технологиям и стандартам, которое провело исследование 190 лизунов, среди которых 76 были признаны опасными для здоровья, в них был обнаружен химический пластификатор фталат, который в 300 раз превышал допустимый показатель нормы.

Фталат — эфир или соль фталевой кислоты, простейшего представителя двухосновных ароматических карбоновых кислот, действие которого связывают с нанесением вреда репродуктивной способности человека. Кроме этого фталат может вызывать различные аллергические реакции, провоцировать появление астмы.

Помимо этого было изъято еще 130 категорий товаров, среди которых оказались детские игрушки и электрические коврики, которые также не соответствовали стандартам безопасности.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Южная Корея: внутренняя и внешняя политика
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить