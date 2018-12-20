В Южной Корее 130 категорий товаров не соответствует стандарту безопасности

Сеул, , 10:06 — REGNUM Многие так называемые «жидкие монстры» — лизуны, которые так популярны среди детей, были изъяты с полок магазинов Южной Кореи из-за несоответствия стандартам безопасности, сообщает YTN.

Согласно данным Корейского агентства по технологиям и стандартам, которое провело исследование 190 лизунов, среди которых 76 были признаны опасными для здоровья, в них был обнаружен химический пластификатор фталат, который в 300 раз превышал допустимый показатель нормы.

Фталат — эфир или соль фталевой кислоты, простейшего представителя двухосновных ароматических карбоновых кислот, действие которого связывают с нанесением вреда репродуктивной способности человека. Кроме этого фталат может вызывать различные аллергические реакции, провоцировать появление астмы.

Помимо этого было изъято еще 130 категорий товаров, среди которых оказались детские игрушки и электрические коврики, которые также не соответствовали стандартам безопасности.