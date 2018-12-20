Факторы в пользу рубля есть — эксперт

Москва, , 09:35 — REGNUM Российский рубль 19 декабря просел против американского доллара (-0,5%) и евро (-0,95%). Происходило это без явных причин. Можно, конечно, сказать, что это запоздалая реакция рубля на падение цен на нефть, но тогда, наверное, можно сказать, что это и запоздалая реакция на скорое возвращение Банка России к покупкам валюты, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

«К тому же есть факторы и в пользу рубля. Банк России поднял процентную ставку в прошлую пятницу, кстати, уже второй раз в этом году. Кроме того, 17 декабря стартовал период налоговых выплат российскими компаниями с пиком 25 декабря», — напомнил эксперт.

Ситуация для рубля выглядит скорее сбалансированной с точки зрения обозначенных факторов, и сегодня стоит обратить внимание на общую ситуацию на валютном рынке.

«Американская валюта по-прежнему имеет экономический перевес против своих основных конкурентов, к тому же Федеральная резервная система 19 декабря подняла процентную ставку до 2,5%. Так что рублю будет достаточно легко противостоять евро в диапазоне 76,60−77,60 и сложнее — американскому доллару в диапазоне 67,40−68,40», — считает Быков.

Читайте также: Рубль подешевел на ожиданиях решения ФРС США