На Угличской ГЭС заменили сегментные затворы плотины

Углич, Ярославская область, , 09:14 — REGNUM Специалисты Угличской ГЭС заменили сегментные затворы водосливной плотины, завершив важный этап технического перевооружения, сообщила пресс-служба «РусГидро».

Отмечается, что затворы используются для регулирования пропуска воды мимо турбин в половодье и паводок. На водосливной плотине установлено по семь сегментных и донных затворов, которые эксплуатировались с момента пуска станции в 1940 году.

В настоящее время на гидроэлектростанции обновлена большая часть эксплуатируемого оборудования. Кроме затворов плотины, заменены один из двух гидроагрегатов, аварийно-ремонтные затворы (быстропадающие щиты) и сороудерживающие решетки обоих гидроагрегатов, силовых трансформаторов, реконструированы системы электропитания собственных нужд станции, дренажные и осушающие системы. В будущем специалисты предприятия планируют обновить также и донные затворы.

Напомним, Угличская ГЭС расположена в Ярославской области на Волге, эксплуатируется филиалом компании «РусГидро» — Каскад Верхневолжский ГЭС. Общая мощность двух гидроагрегатов станции составляет 120 МВт, среднегодовая выработка электроэнергии — 240 млн кВт.ч.

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