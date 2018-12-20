Сенат США одобрил временный бюджет на 2019 год

Вашингтон, , 09:10 — REGNUM Сенат Конгресса США одобрил законопроект о временном бюджете до 8 февраля 2019 года. Это позволит избежать приостановки работы правительства из-за споров о финансировании строительства стены на границе с Мексикой. Об этом 20 декабря сообщает газета The Hill.

Читайте также: «Стена Трампа» может блокировать работу правительства США

Отмечается, что в бюджет не были включены 5 млрд долларов, которые глава Белого дома Дональд Трамп намеревается направить на строительство стены на границе с Мексикой. Этот вопрос вновь планируется поднять в новом созыве конгресса, который соберётся в январе.

Теперь законопроект о главном финансовом документе страны должна рассмотреть палата представителей, а после его должен подписать президент США Дональд Трамп. Если он этого не сделает, правительству придется приостановить работу из-за отсутствия финансирования.

«Он (Дональд Трамп — прим. ИА REGNUM ) не рад этому решению, но он понимает реальность», — заявил сенатор-республиканец Джон Корнин.

Однако даже в случае одобрения палатой представителей и подписания президентом США это решение Сената только откладывает обсуждение бюджета на более поздний срок, но не решает проблемы.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за разногласий в конгрессе по финансированию строительства стены на границе с Мексикой деятельность правительства Соединённых Штатов может быть приостановлена. По сведениям газеты Тhe Washington Post, администрация США и ряд федеральных ведомств уже ведут подготовку к приостановке работы правительства, которая может начаться 22 декабря и будет продолжаться несколько дней или даже дольше.

Также по теме: Трамп подписал бюджет Пентагона на 2019 год

Напомним, глава Белого дома Дональд Трамп и республиканцы настаивают на выделении $5 млрд на строительство стены на южной границе страны, демократы предлагают удовлетвориться гораздо более скромной суммой в $1,3 млрд. Этот «камень преткновения» не позволил своевременно принять бюджет страны на 2019 финансовый год, начавшийся в США ещё 1 октября.