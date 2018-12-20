Бюджет фонда ОМС Якутии на 2019 год составит 35,4 млрд рублей

Якутск, , 09:31 — REGNUM На заседании Госсобрания Якутии принят закон «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Якутии на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». Объём доходов фонда будет расти с 35,4 до 40,9 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Ил Тумэн.

Законопроект подготовлен в соответствии с требованиями, установленными бюджетным кодексом РФ и законом «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Якутии». По словам председателя постоянного комитета Госсобрания региона по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации Юрия Николаева, параметры бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования республики в 2019 году и на плановый период 2020 и 2021 годов значительно увеличены благодаря федеральной поддержке.

Объём доходов бюджета ТФОМС на 2019 год составляет 35,4 млрд рублей, что на 6,4 млрд или 21,9% выше, чем в 2018 году. На плановый период 2020 и 2021 годов доходы составят 38,5 и 40,9 млрд рублей соответственно.

Юрий Николаев напомнил, что в 2012 году было принято решение об ограничении индекса бюджетных расходов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в стране. Изменения в основном коснулись регионов Дальнего Востока, где из-за отдалённых территорий индекс бюджетных расходов выше, его коэффициент составлял 3 при необходимом 4,5. Госсобрание и правительство республики с 2013 года говорили об этой проблеме, и в 2018 году решение об изменении методики финансирования было принято.

Полученные из федерального бюджета дополнительные средства, в первую очередь, пойдут на повышение заработной платы работников здравоохранения, на укрепление материально-технической базы, приобретение современного медицинского оборудования.

Изменения также коснутся деятельности страховых компаний. В первом чтении законопроекта «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Якутии на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» правительством республики было предложено уменьшить выделяемые для страховых компаний средства. В рамках второго чтения по инициативе парламентариев республики было поддержано предложение об увеличении средств, что должно повлиять на повышение качества работы.

Неналоговые доходы (иные источники, предусмотренные законодательством Российской Федерации) на 2019 год в бюджете ТФОМС составят 8,6 млн рублей. Размер субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2019−2021 годы 33,9 — 38,9 млрд рублей. Запланированный размер субвенции обеспечивает размер подушевого норматива на 2019 год на уровне 11 800 рублей при численности застрахованного населения на 1 января 2018 года 974 393 человек.

На 2019 год межбюджетные трансферты из госбюджета республики, передаваемые бюджету ТФОМС, составят 1,4 млрд рублей, на плановый период 2020 и 2021 годов — 1,8 млрд. в 2019 году расходы бюджета республиканского фонда обязательного медицинского страхования превышают доходы на 20 млн рублей, дефицит будет обеспечен переходящим прогнозным остатком средств бюджета фонда на 1 января 2019 года.

Нормированный страховой запас в бюджете составит 2,5 млн рублей. Норматив расходов на ведение дела страховых медицинских организаций на 2019 год и на плановый период 2020—2021 годов составил 1% от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам финансового обеспечения ОМС.

В рамках второго чтения была внесена и утверждена сводная таблица поправок. По итогам рассмотрения закон «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Саха (Якутия) на 2019 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» принят народными депутатами в окончательном чтении.