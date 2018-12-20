За 11 месяцев в Казахстане произвели более 88 тонн золота

Астана, , 09:12 — REGNUM По итогам 11 месяцев 2018 года объем производства необработанного, полуобработанного и порошкового золота в Казахстане составил 88 491 кг, что на 14,1% больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщили в комитете по статистике министерства национальной экономики.

За отчетный период объем производства обработанного, полуобработанного и порошкового серебра составил 879 737 кг, что на 8,3% меньше, чем в январе — ноябре 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что благодаря Бакырчикскому горно-обогатительному комплексу Казахстан вышел на новый уровень добычи золота.

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