Со степенью «секретно»: генплан Набережных Челнов оценили в 23 млн рублей

Набережные Челны, Татария, , 08:45 — REGNUM Открытый конкурс на подготовку документов территориального планирования — генплана Набережных Челнов объявил исполком автограда. Его итоги подведут 10 января 2019 года, начальная цена лота — свыше 23 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Работы должны быть выполнены с даты заключения контракта по 31 декабря 2022 года. Начальная цена лота — 23 051 987 рублей, источником финансирования является республиканский бюджет. Приём заявок на участие начат 20 декабря 2018 года.

В документации отмечается, что у участника конкурса должна быть лицензия Федеральной службы безопасности России на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну со степенью «секретно».

Целью создания проекта является создание документа «территориального планирования в цифровом формате, который станет инструментом муниципального управления в сфере градостроительства, позволяющим обеспечить градостроительными средствами рост качества жизни населения, учета интересов юридических и физических лиц при определении назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов».

Проект должен определить долгосрочную стратегию и этапы градостроительного планирования развития территории на базе комплексной оценки социально-экономического, природно-климатического, экологического состояния поселения, его ресурсного потенциала. Также победитель конкурса должен создать оптимальное решение архитектурно-планировочной организации и функционального зонирования территории, установить границы зон с выделением территорий объектов федерального, регионального и местного значения, а также установить границы населённых пунктов городского округа в соответствии с актуальной кадастровой картой.

Напомним, тем временем новый генеральный план Казани, планы по строительству дорог в котором вызвали массу протестов от жителей, не будет принят в 2018 году, как планировалось изначально. Документу из-за изменений федерального законодательства потребовались дополнительные корректировки, связанные с вступлением в силу в августе 2018 года новых федеральных требований «к разработке генеральных планов при выявлении наложения населенного пункта на землю лесного фонда». Власти Казани планируют, что в 2019 году документ будет утверждён окончательно.

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