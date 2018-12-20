На Урале начинают выпускать самолёты L-410

Екатеринбург, , 08:43 — REGNUM В Свердловской области будут выпускать самолёты L-410. Новый цех локализации производства открыт на площадке «Уктус» особой экономической зоны «Титановая долина», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

Выпуском лайнера будут заниматься специалисты Уральского завода гражданской авиации. Как пояснил журналистам зам. министра промышленности и торговли России Олег Бочаров, субсидию на открытие производства выделил Минпромторг России.

«Фактически, Урал становится центром интеграции самолета L-410, создавая вокруг себя современные, мобильные, инновационные компании», — заявил Бочаров и выразил надежду на то, что скоро здесь будет создан современный авиационный кластер.

Генеральный директор завода гражданской авиации Вадим Бадеха отметил. что в год планируется выпускать до 20 таких самолётов. Они будут поставляться экстренным службам, в частности, МЧС и Центру медицины катастроф, и региональным авиаперевозчикам. Уже к концу 2019 года покупателям отправят пять таких самолётов, а в 2019-м — 18.

Самолёт L-410 является универсальным двухмоторным. Решение оо его выпуске на Урале было принято в 2015 году. Размер инвестиций в проект составляет примерно 200 млн рублей.