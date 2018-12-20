Алтайэнергосбыт повысит тарифы на электроэнергию с 1 января 2019 года

Горно-Алтайск, , 08:41 — REGNUM Повышение тарифов на электроэнергию в Алтайском крае и Республике Алтай будет произведено 1 января 2019 года в связи с повышением ставки налога НДС с 18% до 20%, сообщает 20 декабря пресс-служба компании «Алтайэнергосбыт».

Городское население, проживающее в домах, оборудованных электроплитами или электроотоплением столкнутся с повышением тарифа на 1,6% (в Республике Алтай) и на 1,8% (в Алтайском крае).

Сельское население Республики Алтай с января следующего года будет платить за электроэнергию на 1,7% больше, Алтайского края — на 1,6%.

Отмечается, что новое повышение цен на электроэнергию производится в соответствии принятыми в субъектах федерации решениями: управлением Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов и комитетом по тарифам Республики Алтай.

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