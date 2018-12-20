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Коллектив НИИФИ наградили за систему измерения угловых перемещений

Экономика

Система применяется при создании оборудования для авиации, атомной, нефтегазовой промышленности

Москва, 20 декабря 2018, 08:15 — REGNUM  Авторский коллектив пензенского Научно-исследовательского института физических измерений (НИИФИ) получил национальную премию «Золотая идея» за разработку цифровой системы измерения угловых перемещений с повышенной стойкостью к ударным воздействиям, сообщила пресс-служба холдинга «Российские космические системы».

Разработанная система применяется при создании оборудования для авиации, атомной, нефтегазовой промышленности в составе цифровых комплексов управления. Как пояснил гендиректор НИИФИ Алексей Новосёлов, при разработке системы использовался опыт института в создании ракетно-космической техники.

Особенностью системы является использование в ней отечественных электронных компонентов, при этом учтены жесткие требования к габаритам и массе приборов. Датчики угловых перемещений горизонтального и вертикального наведения могут выдерживать удары, при этом система обеспечивает прецизионность измерений.

Напомним, премия «Золотая идея» учреждена Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России). Награждение победителей состоялось 19 декабря 2018 года в конгрессно-выставочном центре «Патриот».

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