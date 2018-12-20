Российские дороги начнут оснащать шумовыми разделительными полосами

Москва, , 08:14 — REGNUM Начиная с 2019 года на разделительных полосах федеральных автотрасс начнут монтировать специальное покрытие, при выезде на которое водители будут слышать резкий шум и машину будет трясти. Об этом со ссылкой на источник в Росавтодоре пишут 20 декабря «Известия».

В ведомстве отметили, что пилотные участки с шумовой разметкой способны предотвратить выезд транспортных средств на встречную полосу движения. Таким покрытием будут оборудованы участки трасс М7 «Волга» в Татарии, Р-22 «Каспий» между столицей России и Волгоградом, М5 «Урал», Р-258 «Байкал» и Р-254 «Иртыш».

В Росавтодоре подчеркнули, что особенно актуальным является такая разметка на дорогах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, поскольку там довольно много узких дорог и опасных горных «серпантинов».

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2013 года в ГИБДД Санкт-Петербурга уведомили, что в городе за два месяца благодаря установке шумовых полос удалось погасить всплеск аварийности на нерегулируемых пешеходных переходах.

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